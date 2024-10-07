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При подготовке отопительного сезона в Башкирии нашли более 600 нарушений

Радий Хабиров высказался о проблемах с отоплением в районах Башкирии
Источник: Комсомольская правда

Во время подготовки к отопительному сезону в Башкирии Госжилстройнадзор республики выявил 660 нарушений в районах, а также выдал 95 предостережений.

Как рассказала и. о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова, лидерами по количеству нарушений стали Абзелиловский, Альшеевский, Стерлитамакский, Федоровский и Хайбуллинский районы. Специалисты надзора чаще всего выявляли захламленность подвалов, неисправность электропроводки и отслоение штукатурки цоколя. На сегодняшний день 80% неполадок были устранены.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал на оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров.

— Главы районов допрыгаются сейчас и с прокуратуры прилетит. Мы обязаны уже отопление включить, мы в зимний сезон перешли, — сказал он.

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