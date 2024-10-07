При подготовке отопительного сезона в Башкирии нашли более 600 нарушений

Как рассказала и. о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова, лидерами по количеству нарушений стали Абзелиловский, Альшеевский, Стерлитамакский, Федоровский и Хайбуллинский районы. Специалисты надзора чаще всего выявляли захламленность подвалов, неисправность электропроводки и отслоение штукатурки цоколя. На сегодняшний день 80% неполадок были устранены.