В Гродно включают отопление в жилфонде

«Температура воздуха пока только снижается, — отметили в горисполкоме. — Отопление дадут во все дома и квартиры, общежития, колледжи, вузы, театры, музеи, гостиницы, общегородские бани, библиотеки и архивы».



Как отметили в горисполкоме, в прошлом году тепло в жилищном фонде дали 15 октября.



Сегодня же батареи станут теплыми и в квартирах жителей Лиды и Сморгони, дополнили в РУП «Гродноэнерго». Согласно распоряжениям Лидского и Сморгонского райисполкомов, энергоснабжающие организации приступили к включению отопления в жилых домах, общежитиях, учреждениях образования, музеях, домах культуры, библиотеках и гостиницах.



«При повышении среднесуточных температур наружного воздуха выше плюс восьми градусов отопление помещений будет производиться в режиме протапливания», — дополнили в «Гродноэнерго».