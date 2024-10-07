Новый пешеходный маршрут планируют создать в Иркутском районе

В Прибайкальском национальном парке планируют создать новый пешеходный маршрут. Он будут расположен в Иркутском районе на побережье реки Ангары вблизи архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Сейчас из 12 километров сделано уже три. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».