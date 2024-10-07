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Новый пешеходный маршрут планируют создать в Иркутском районе

Из 12 километров обустроено уже три.

Источник: Комсомольская правда

В Прибайкальском национальном парке планируют создать новый пешеходный маршрут. Он будут расположен в Иркутском районе на побережье реки Ангары вблизи архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Сейчас из 12 километров сделано уже три. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

— Территория отличается красивым, ухоженным грибным лесом. В Иркутском водохранилище можно увидеть несколько видов уток, цапель, орланов и других животных, — рассказывают в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

Отмечают, что тропа будет находиться в транспортной доступности от областного центра. В ближайшее время маршрут планируют спроектировать и обустроить, о сроках пока ничего неизвестно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 100 килограмм экзотических фруктов сожгли в Иркутске. Пассажир пытался ввезти из Вьетнама.

туризм и отдых