Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Высокая пожароопасность сохранится в Новосибирской области до 11 октября

Спасатели призвали жителей не разводить костры.

Источник: Комсомольская правда

На всей территории Новосибирской области до 11 октября сохранится высокая пожароопасность четвертого класса. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.

— Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров. Во избежание пожаров необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем, нельзя разводить костры. В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В случае возникновения пожара необходимо сразу сообщить об этом по телефонам 101 или 112.

МЧС