Высокая пожароопасность сохранится в Новосибирской области до 11 октября

— Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров. Во избежание пожаров необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем, нельзя разводить костры. В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.