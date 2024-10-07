Высокая пожароопасность сохранится в Новосибирской области до 11 октября

На всей территории Новосибирской области до 11 октября сохранится высокая пожароопасность четвертого класса. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.
— Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров. Во избежание пожаров необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем, нельзя разводить костры. В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В случае возникновения пожара необходимо сразу сообщить об этом по телефонам 101 или 112.