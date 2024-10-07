Остановку в омских Нефтяниках перенесли на новое место

В понедельник, 7 октября, в Советском округе Омска перенесли остановку общественного транспорта «Дворец бракосочетания». Как сообщает омский департамент транспорта, автобусы, которые следуют по маршрутам № 20, 139, 346 и 425 в направлении проспекта Мира, теперь будут останавливаться на чётной стороне улицы 50 лет Октября напротив строения № 98.
Новая остановка оборудована площадкой, павильоном для ожидания и знаком 5.16 «Место остановки автобуса». Рядом с павильоном находится пешеходный переход.
Ранее действовавшая остановка около Сквера Молодоженов была демонтирована. На этом месте теперь не осуществляется посадка и высадка пассажиров, а павильон и соответствующий дорожный знак были убраны.
Ранее в компании «Росводоканал Омск» предупредили местных жителей об отключении холодной воды. Водоснабжения не будет у части жителей Центрального округа 14 октября. С 10:00 до 20:00 часов будут проводиться ремонтные работы на водопроводе по улице Орджоникидзе, 273.