Деми Ловато призналась, что хотела уйти из музыки

В картине Child Star рассказывается о знаменитостях, которые стали популярны в юном возрасте. Деми Ловато, дебютировавшая на экране в 10 лет, рассказала, что обсуждение с другими артистами сложностей детской славы помогло ей решить, чем она хочет заниматься дальше. Этим она поделилась в новом интервью для подкаста Podcrushed.