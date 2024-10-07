Деми Ловато призналась, что хотела уйти из музыки

Американская певица и актриса Деми Ловато сказала, что она подумывала перестать заниматься музыкой. Однако после работы над документальным фильмом Child Star (2024) артистка поняла, что пока не хочет завязывать с творчеством.
В картине Child Star рассказывается о знаменитостях, которые стали популярны в юном возрасте. Деми Ловато, дебютировавшая на экране в 10 лет, рассказала, что обсуждение с другими артистами сложностей детской славы помогло ей решить, чем она хочет заниматься дальше. Этим она поделилась в новом интервью для подкаста Podcrushed.
Мне не нужен успех, я хочу быть счастливой. И в конце концов, музыка действительно делает меня счастливой, и именно поэтому я хочу продолжать ею заниматься.
Деми Ловато.
певица.
Ранее, в середине августа, Деми Ловато заявила, что, возможно, она никогда больше не отправится в тур: «Это сказывается на организме, мне уже не 15».