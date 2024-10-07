Погода в Ростове-на-Дону на неделю 7 — 11 октября: Резкое похолодание, дожди и грозы

Во вторник по области местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 7 — 12 метров в секунду, утром и днем в отдельных районах, а также при грозе возможны порывы до 15 — 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +11 — +16 градусов, местами похолодает до +5, а по северу и западо до +2, днем воздух прогреется до +14 — +19, по югу и востоку — до +24 градусов.