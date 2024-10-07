Погода в Ростове-на-Дону на неделю 7 — 11 октября: Резкое похолодание, дожди и грозы

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 7 — 11 октября сменится до неузнаваемости: если в понедельник еще царит жара, то уже через сутки настанет промозглая осень. Октябрь вспомнит, что может быть дождливым и даже разразится грозами. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра на рабочую неделю.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 7 октября, будет еще тепло. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +26 — +28 градусов. Весь день сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
Во вторник, 8 октября, синоптики также прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром прошел кратковременный дождь, гроза, а днем обойдется без существенных осадков. Юго-западный и западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, а днем при грозе возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +11 — +13 градусов, а днем будет всего +17 — +19.
Среда, 9 октября, пройдет без существенных осадков. Ветер западного и северо-западного направления будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14. Температура воздуха ночью составит +8 — 10 ночью и +19 — +21 градус днем.
В четверг, 10 октября, ожидается облачная погода преимущественно без осадков. Восточный ветер разовьет скорость 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха составит +13 градусов ночью и до +21 днем.
В пятницу, 11 октября, небо будет ясным. Восточный ветер разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до +13 градусов, а днем до +22.
В Ростовской области понедельник тоже будет теплым, даже жарким. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный, его скорость составит 6 — 11 метров в секунду, днем местами порывы усилятся до 12 — 14. Днем воздух прогреется до +21 — +26 градусов, по югу — до +30. На территории региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
Во вторник по области местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 7 — 12 метров в секунду, утром и днем в отдельных районах, а также при грозе возможны порывы до 15 — 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +11 — +16 градусов, местами похолодает до +5, а по северу и западо до +2, днем воздух прогреется до +14 — +19, по югу и востоку — до +24 градусов.
В среду ночью в отдельных районах пройдет небольшой дождь, а днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 6 — 11 метров в секунду, местами порывы усилятся до 12 — 14, а днем по северу и востоку области до 15 — 18. Ночью столбики термометров покажут +8 — +13 градусов, местами они опустятся до +4, а по северу региона до +1, дневная температура составит +13 — +18, а местами до +24 градусов.
В четверг ожидается переменная облачность. Ветер со скоростью 6 — 11 метров в секунду будет дуть с севера и востока. Температура воздуха ночью составит +9 — +11 градусов, а днем до +17 — +22.
В пятницу порадует солнечная погода, правда, теплее не станет. Ветер будет дуть с востока со скоростью 7 — 12 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до +7 — +13 градусов, а днем до +18 — +23.