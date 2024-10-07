Спикер ЗС посетил обновлённый школьный музей в селе Узкий Луг

В селе Узкий Луг в Черемховском районе по инициативному проекту обновили школьный музей. С руководством и учениками учебного заведения в ходе рабочей поездки в рамках муниципальной недели встретился спикер Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников.
По словам директора школы Игоря Скворцова, музей был создан в 2005 году, и большинство экспонатов — это находки самих учеников, которые являются участниками поискового отряда «Штурм». По инициативному проекту «Сохраним экспонаты» в помещении провели косметический ремонт, закупили витрины для экспонатов и телеаппаратуру. В планах провести в школьном музее капитальный ремонт.
«В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне необходимо особое внимание уделять именно школьным музеям, где ведётся большая патриотическая работа с молодёжью и где школьники сами участвуют в работе поисковых отрядов, — говорит Александр Ведерников. — До сих пор педагоги вместе с детьми бывают в экспедициях в местах, где шли бои в годы Великой Отечественной войны, и с нетерпением ждут новых поездок. Конечно, таким музеям нужно помогать. Эту работу депутаты будут продолжать совместно с региональным правительством».