Спикер ЗС посетил обновлённый школьный музей в селе Узкий Луг

«В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне необходимо особое внимание уделять именно школьным музеям, где ведётся большая патриотическая работа с молодёжью и где школьники сами участвуют в работе поисковых отрядов, — говорит Александр Ведерников. — До сих пор педагоги вместе с детьми бывают в экспедициях в местах, где шли бои в годы Великой Отечественной войны, и с нетерпением ждут новых поездок. Конечно, таким музеям нужно помогать. Эту работу депутаты будут продолжать совместно с региональным правительством».