Не ошибиться с выбором: на mbm.mos.ru доступен геоаналитический онлайн-сервис «Оценка потенциала локации»

Сервис позволяет проанализировать определенное местоположение в пределах города Москвы по ключевым бизнес-показателям: данным по конкурентам, потенциальным покупателям и емкости рынка. Анализ локации доступен для 47 бизнес-отраслей, таких как торговля, общественное питание, бытовые услуги и других.
Сервисом могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Москве, а также индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения на территории столицы.
Пользователи сервиса «Оценка потенциала локации» получают сформированный отчет по выбранному местоположению, консультацию специалиста МБМ, а также бесплатный доступ к геоаналитическому сервису на несколько дней.
Отчет включает данные о количестве потенциальных покупателей в выбранной отрасли, а также количество аналогичных торговых точек, трафик по локации, средний чек, процент возвращаемости клиентов и другие показатели. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заполнить анкету на mbm.mos.ru.
Для предпринимателей доступны и другие онлайн-сервисы на портале МБМ, которые помогут им продвигать свое дело. Например, онлайн-сервис «Профильные консультации». В рамках встреч эксперты помогают бизнесменам проанализировать коммерческое предложение от подрядчика, целевую аудиторию и провести аудит бизнес-модели. Общее количество тем профильных консультаций — 15. В ходе консультаций эксперты МБМ дают индивидуальные рекомендации по маркетингу, SMM-продвижению, настройке рекламных кампаний и оптимизации сайта.
Также в МБМ предприниматели могут получить консультации более чем по сотне тем: от бухгалтерского учета и налогообложения до участия в госзакупках. Оставить заявку на консультацию можно онлайн на портале mbm.mos.ru или по телефону
Для предпринимателей в МБМ проводят бесплатные обучающие и деловые мероприятия: форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников. Помимо этого, в МБМ есть комплексные обучающие программы, рассчитанные на длительный период — от нескольких дней до пары месяцев. Например, действующие предприниматели могут поучаствовать в 2-месячной программе «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», которая позволяет вывести свое дело на новый уровень.
Более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на портале mbm.mos.ru, а также в официальной группе МБМ во «ВКонтакте».
Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.
Реклама ГБУ «Малый бизнес Москвы», ИНН 7703766666
erid: 2VtzqxgZVgd