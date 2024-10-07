Белорус Кирилл Дыцевич сыграет во втором сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» роль Сергея Градского — русского Серкана Болата

К слову, не так давно мы писали о том, что Кирилл Дыцевич не на шутку встревожил своих поклонниц черно-белыми снимками, тогда многие гадали: в чем причина такой тоски в глазах. Не исключено, что артист уже тогда готовился к роли в «Постучись в мою дверь в Москве» и, что называется, входил в образ.