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Белорус Кирилл Дыцевич сыграет во втором сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» роль Сергея Градского — русского Серкана Болата

Белорус Дыцевич играет русского Серкан Болата в «Постучись в мою дверь в Москве».

Источник: Комсомольская правда

Белорус Кирилл Дыцевич заменил главного героя в сериале «Постучись в мою дверь в Москве». Как пишет kp.ru, не так давно стартовали съемки второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве», главную роль в новых эпизодах сыграет именно обладатель титула «Мистер Беларусь-2014» 31-летний Кирилл Дыцевич.

Как указывает названный источник, после ухода из сериала актера Никиты Волкова, который исполнял роль Сергея Градского в первом сезоне популярного российского прочтения турецкого сериала, не исключалось, что в кадре его может заменить или Алексей Воробьев, или Кирилл Нагиев. Однако, в конечном итоге все сложилось иначе: Сергея Градского сыграет именно Кирилл Дыцевич, уроженец города Береза Брестской области.

Артист иногда приезжает в родную Беларусь. Фото: личная страница Кирилла Дыцевича в соцсети.

В творческом багаже Кирилла Дыцевича — более трех десятков ролей. Личная жизнь артиста тоже более чем насыщена: Кирилл был женат (очень недолго, около недели) на актрисе Настасье Самбурской, расстроились отношения белоруса и с матерью его единственного сына Марселя актрисой Кристиной Вайнас.

Поклонницы актера к трепетном ожидании. Фото: личная страница Кирилла Дыцевича в соцсети.

К слову, не так давно мы писали о том, что Кирилл Дыцевич не на шутку встревожил своих поклонниц черно-белыми снимками, тогда многие гадали: в чем причина такой тоски в глазах. Не исключено, что артист уже тогда готовился к роли в «Постучись в мою дверь в Москве» и, что называется, входил в образ.

Ранее мы писали о том, что синоптики уже предупредили о первых заморозках в Беларуси (тут про это).