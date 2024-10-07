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В Севастополе паром приостановил работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Работа пассажирского парома в Севастополе временно приостановлена из-за сильного ветра. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые пассажиры! Из-за усиления юго-западного ветра с порывами до 8−10 м/с и небезопасной посадки-высадки пассажиров и транспорта паром приостанавливает работу в 12.45 до улучшения погодных условий», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В Севастополе в ближайшие часы усилится северо-западный ветер, скорость будет достигать 15−17 метров в секунду, предупредили в пресс-службе МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в Севастополе залповый дождь начался в 7 утра. Сейчас обстановка в городе спокойная. По информации регионального гидрометцентра, осадки начнут ослабевать к вторнику, днем 8 октября они постепенно прекратятся. В Крыму действует штормовое предупреждение.

Как сообщили в «Крымэнерго», в связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения.