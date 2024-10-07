В Севастополе паром приостановил работу

Ранее сообщалось, что в Севастополе залповый дождь начался в 7 утра. Сейчас обстановка в городе спокойная. По информации регионального гидрометцентра, осадки начнут ослабевать к вторнику, днем 8 октября они постепенно прекратятся. В Крыму действует штормовое предупреждение.