Глава Союза отцов в Новосибирске Майоров поддержал налог на бездетность

Майоров отметил, что он сам является многодетным отцом, поэтому понимает суть вопроса. По его мнению, родители, у которых трое и больше детей, и те, у кого нет детей, находятся в немного экономически неравных условиях.



Сергей Майоров считает, что введение подобного налога не будет являться принуждением к деторождению. Если у человека нет желания иметь детей, он может не заводить их, но при этом будет обязан платить налог, объяснил он.



«Не хочет он иметь детей, ну и ладно, он помогает, стимулирует, участвует в демографии своего государства. Разве это плохо? Новые граждане рождаются. Это та же экономика. Нам не надо будет привлекать трудовых мигрантов», — сказал руководитель.



Спикер уточнил, что благодаря повышению рождаемости в стране будет достаточно молодых людей, которые хотят и могут участвовать в экономической деятельности в разных сферах.



Уточним, что коллеги Гурулева выразили свое недовольство, посчитав предложение «неуместным» и «неразумным».