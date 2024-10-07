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Глава Союза отцов в Новосибирске Майоров поддержал налог на бездетность

Глава Союза отцов Сергей Майоров сообщил, что вырученные средства лучше направить на поддержку многодетных семей.

Источник: Сиб.фм

Депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев («Единая Россия») предложил ввести налог на бездетность, который существовал во времена СССР. По его мнению, это поможет поддержать детские дома и сирот.

Руководитель Союза отцов в Новосибирской области Сергей Майоров в беседе с корреспондентом Сиб.фм сообщил, что поддерживает подобную инициативу. Он отметил, что сейчас государство активно помогает детдомам, а вырученные деньги из «налога на бездетность» можно направить на помощь многодетным семьям.

«Если смотреть последнюю статистику по областному ЗАГСу, то у нас 18 тысяч родилось, 28 тысяч скончалось. Идет такой демографический кризис. Если вводить налог, я бы, наверное, на поддержку многодетных семей направил вырученные средства», — высказался спикер.

Майоров отметил, что он сам является многодетным отцом, поэтому понимает суть вопроса. По его мнению, родители, у которых трое и больше детей, и те, у кого нет детей, находятся в немного экономически неравных условиях.

Сергей Майоров считает, что введение подобного налога не будет являться принуждением к деторождению. Если у человека нет желания иметь детей, он может не заводить их, но при этом будет обязан платить налог, объяснил он.

«Не хочет он иметь детей, ну и ладно, он помогает, стимулирует, участвует в демографии своего государства. Разве это плохо? Новые граждане рождаются. Это та же экономика. Нам не надо будет привлекать трудовых мигрантов», — сказал руководитель.

Спикер уточнил, что благодаря повышению рождаемости в стране будет достаточно молодых людей, которые хотят и могут участвовать в экономической деятельности в разных сферах.

Уточним, что коллеги Гурулева выразили свое недовольство, посчитав предложение «неуместным» и «неразумным».

Напомним, что ранее Майоров отреагировал на лишение артиста SHAMANa гонорара в 15 млн рублей.