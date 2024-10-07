Глава Союза отцов в Новосибирске Майоров поддержал налог на бездетность

Депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев («Единая Россия») предложил ввести налог на бездетность, который существовал во времена СССР. По его мнению, это поможет поддержать детские дома и сирот.
Руководитель Союза отцов в Новосибирской области Сергей Майоров в беседе с корреспондентом Сиб.фм сообщил, что поддерживает подобную инициативу. Он отметил, что сейчас государство активно помогает детдомам, а вырученные деньги из «налога на бездетность» можно направить на помощь многодетным семьям.
«Если смотреть последнюю статистику по областному ЗАГСу, то у нас 18 тысяч родилось, 28 тысяч скончалось. Идет такой демографический кризис. Если вводить налог, я бы, наверное, на поддержку многодетных семей направил вырученные средства», — высказался спикер.
Майоров отметил, что он сам является многодетным отцом, поэтому понимает суть вопроса. По его мнению, родители, у которых трое и больше детей, и те, у кого нет детей, находятся в немного экономически неравных условиях.
Сергей Майоров считает, что введение подобного налога не будет являться принуждением к деторождению. Если у человека нет желания иметь детей, он может не заводить их, но при этом будет обязан платить налог, объяснил он.
«Не хочет он иметь детей, ну и ладно, он помогает, стимулирует, участвует в демографии своего государства. Разве это плохо? Новые граждане рождаются. Это та же экономика. Нам не надо будет привлекать трудовых мигрантов», — сказал руководитель.
Спикер уточнил, что благодаря повышению рождаемости в стране будет достаточно молодых людей, которые хотят и могут участвовать в экономической деятельности в разных сферах.
Уточним, что коллеги Гурулева выразили свое недовольство, посчитав предложение «неуместным» и «неразумным».
Напомним, что ранее Майоров отреагировал на лишение артиста SHAMANa гонорара в 15 млн рублей.