В Казани завершили реставрацию трех мечетей XVIII-XIX веков

«Если соборной мечети “Аль-Марджани” всегда уделялось должное внимание, она никогда не закрывалась в советские времена, в ней проходили службы, то “Ак мәчет” на улице Кызыл Татарстан долгое время находилась в законсервированном состоянии. Благодаря масштабной реставрации она сегодня имеет возможность принимать прихожан и там звучит намаз», — сказал мэр Ильсур Метшин. Он добавил, что работы велись на средства ООО «Татэнергосбыт», что стало важным и большим вкладом компании в историческое наследие Казани.