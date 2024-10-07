В Казани завершили реставрацию трех мечетей XVIII-XIX веков

В Казани завершили реставрацию трех мусульманских святынь исторической значимости. В их числе — Ново-Слободская мечеть («Ак мәчет»), мечеть «Иске-Таш» и соборная мечеть «Аль-Марджани». Работы проходили при поддержке республики, федерального центра и благотворителей. Об этом на аппаратном совещании рассказал префект особой территории «Старый город» Айрат Фаизов.
«Если соборной мечети “Аль-Марджани” всегда уделялось должное внимание, она никогда не закрывалась в советские времена, в ней проходили службы, то “Ак мәчет” на улице Кызыл Татарстан долгое время находилась в законсервированном состоянии. Благодаря масштабной реставрации она сегодня имеет возможность принимать прихожан и там звучит намаз», — сказал мэр Ильсур Метшин. Он добавил, что работы велись на средства ООО «Татэнергосбыт», что стало важным и большим вкладом компании в историческое наследие Казани.
«Сложная судьба была и у мечети “Иске-Таш” на улице Гафури, но сейчас все три жемчужины возрождены», — добавил глава города. Он отметил, что для Старо-Татарской слободы и ее туристической привлекательности возрождение мечетей — важная работа. «Самое главное — пусть Всевышний слышит молитвы во всех православных храмах, мечетях, синагогах, везде, где молятся Богу».
Ново-слободская мечеть является объектом культурного наследия регионального значения. Храм построили в 1801—1805 годах вместо прежнего деревянного. Мечеть работала до 1928-го, после чего ее закрыли, разобрали минарет, провели внутреннюю перепланировку и добавили пристрои. До начала 2000-х в святыне располагались учебно-производственные помещения меховой фабрики.
Первую реставрацию провели в 2008—2012 годах при поддержке Министерства культуры РТ. В 2023-м работы продолжились, инвестором выступило ООО «Татэнергосбыт». Специалисты снесли пристрои, восстановив исторический облик мечети, усилили фундамент и грунт, провели гидрофобизацию цоколя и стен, возвели внутренние перекрытия, лестницы, обновили кровлю, установили деревянные оконные блоки и смонтировали инженерные сети. Завершено восстановление минарета и монтаж его завершения, строительство винтовой лестницы.
Одним из последних этапов реставрации стало воссоздание внешнего каменного и металлического ограждения мечети, отделка помещений и установка декоративных элементов, двери, укладка ковров, подключение люстр, установка полумесяца на минарете. В настоящее время завершается комплектация мебелью. Общее финансирование составило более 300 млн рублей.
В Ново-Татарской слободе реставрируют и мечеть «Иске-Таш» — объект культурного наследия федерального значения. Храм, расположенный на улице Мазита Гафури, возвели в 1802 году. Ранее мечеть считалась важным общественным центром с приходом в 1,5 тыс. человек, но в советское время ее закрыли, а здание стали использовать в качестве склада меховой фабрики, госпиталя и художественной школы. В 1994 году постройку вернули мусульманской общине.
Спустя почти 20 лет мечеть начали восстанавливать — в 2023 году по инициативе депутата Госдумы РФ Ильдара Гильмутдинова и при поддержке Минкульта РФ на реставрацию были выделены федеральные средства.
Во время работ специалисты нашли под потолками купола с сохранившимися декоративными орнаментами, а в кирпичной кладке над дверным проемом — подлинную кованую металлическую решетку, которую решили оставить вместе с решетками на окнах первого этажа.
В мечети восстановили кирпичную кладку цоколя и фундамента, комплексно отреставрировали минарет, кровлю, фасад, обустроили инженерные сети и выполнили отделку. Важным этапом стало воссоздание деревянных и металлических лестниц, интерьеров и окон минарета. Также бригады установили двери, светильники, кованые навесы и окна. На сегодня все работы завершены. Размер финансирования составил 130 млн рублей.
Третьим объектом стала соборная мечеть «Аль-Марджани», которая также является объектом культурного наследия федерального значения. Ее построили по личному разрешению императрицы России Екатерины II в 1766—1770 годах на нынешней улице Каюма Насыри — центральной купеческой улице Старо-Татарской слободы. Святыню возводили на средства местных жителей, она считалась самым большим и главным мусульманским храмом города. Даже во времена СССР мечеть продолжала работать.
В последний раз реставрация храма проводилась в 2005 году, а в 2006-м по инициативе Ильсура Метшина восстановительные работы прошли в женском крыле. Со временем в мечети начали разрушаться кровля, фундамент, на стенах появились трещины, а в подвале — течь. На поэтапную реставрацию храма из бюджета РТ выделили 419 млн рублей.
Сначала рабочие провели противоаварийные мероприятия, усилив фундамент и восстановив фасад с кровлей. На втором этапе начались ремонтно-реставрационные работы: в мечети воссоздали исторические интерьеры с лепным декором, утраченные капители и каменное ограждение со стороны ул. Зайни Султана. Также здесь заменили и отреставрировали двери и окна, изделия декоративно-художественного металла, выполнили отделку и обновили инженерные сети. Территорию вокруг мечети благоустроили.
«В настоящее время завершаются работы по обустройству музея истории мечети и библиотеки», — сказал Айрат Фаизов. Он добавил, что на первом этаже храма в убранстве можно найти личную печать великого татарского просветителя Шигабутдина Марджани в виде шамаиля. Просветитель служил в мечети имамом с 1850 по 1889 год. Ранее мечеть посетили раис РТ Рустам Минниханов и мэр Ильсур Метшин.
Камила Вильданова.