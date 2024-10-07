Омские колледжи получат поддержку компании «Газпром нефть»

В российских колледжах будут созданы новые классы и лаборатории для подготовки специалистов-нефтепереработчиков. На модернизацию образовательной инфраструктуры «Газпром нефть» выделила более 250 миллионов рублей. Об этом сообщил ректор корпоративного университета компании, Илья Дементьев. Большая часть новых сотрудников компании — люди до 35 лет, многие из которых начинают свою карьеру сразу после учебы. Дементьев добавил, что «Газпром нефть» активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», что позволило Омскому промышленно-экономическому колледжу получить 100 миллионов рублей на создание регионального центра подготовки рабочих кадров.
«Обучающиеся проходят стажировку, практику на наших предприятиях. Это значит, что они понимают требования к работе на современном производстве. Подготовлены к выполнению задач без потери времени на переподготовку. Востребованность кадров растет, поэтому мы будем увеличивать количество партнерских организаций, расширять спектра профессий и число обучающихся. Думаю, что в итоге в регионах деятельности мы так или иначе охватим все колледжи, где обучают интересующим нас профессиям», — подчеркнул Илья Дементьев.
В рамках инициативы «Лига колледжей» компания работает с 18 ведущими ссузами, где обучаются около трех тысяч студентов. Партнерская сеть охватывает такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Омск, Тюмень и другие промышленные центры. Олег Белявский, генеральный директор Омского НПЗ, отметил, что сотрудничество с колледжами улучшает подготовку молодых специалистов, позволяя организовать стажировки и научные конференции.
«Омский НПЗ заинтересован в притоке молодых профессионалов. Наше сотрудничество с колледжами помогает усилить подготовку таких специалистов. Вместе с учебными организациями мы совершенствуем программы обучения и стажировок, организуем конкурсы и научно-технические конференции. Благодаря этому студенты получают практический опыт и знания, а предприятие — современных специалистов высокой квалификации», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
В Омске «Газпром нефть» поддерживает два учреждения — Омский промышленно-экономический колледж и Сибирский казачий институт технологий и управления. В 2023 году был подписан меморандум о совместной подготовке кадров для промышленного сектора, включая Омский НПЗ.