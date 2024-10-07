Омские колледжи получат поддержку компании «Газпром нефть»

«Обучающиеся проходят стажировку, практику на наших предприятиях. Это значит, что они понимают требования к работе на современном производстве. Подготовлены к выполнению задач без потери времени на переподготовку. Востребованность кадров растет, поэтому мы будем увеличивать количество партнерских организаций, расширять спектра профессий и число обучающихся. Думаю, что в итоге в регионах деятельности мы так или иначе охватим все колледжи, где обучают интересующим нас профессиям», — подчеркнул Илья Дементьев.