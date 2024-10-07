В Екатеринбурге на карантин закрыто 26 школ

В Екатеринбурге за неделю количество школ, закрытых на карантин, выросло почти в два раза. Если в первую неделю октября на домашнее обучение было переведено 14 школ, то к 7 октября количество таких образовательных учреждений увеличилось до 26.
Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе администрации города. Также на карантин закрыли четыре детских садика. Введение подобных мер в образовательных учреждениях связано со вспышками заболеваемости пневмонией и ОРВИ.
Ранее в двух школах Екатеринбурга № 16 и № 19 продлевали карантин из-за роста заболеваемости пневмонией. На дистанционное обучение уже переводились школы № 13, 79, 181, 94, 135, 151 и 45.