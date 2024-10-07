Как долго в Москве будет бушевать циклон «Кассандра» и пойдет ли снег

В ближайшее время в столичном регионе будет преобладать дождливая погода, поэтому снегопадов не ожидается. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, во вторник, 8 октября, под влиянием южного циклона «Кассандра» в Москве сохранится облачная и дождливая погода. Однако уже в среду, 9 октября, он начнет уходить на восток и северо-восток, что повлияет на погодные условия.
— Московская область окажется под влиянием тыловой части циклона, дожди стихнут. При этом дополнительно с севера будет влиять гребень антициклона, поэтому в городе похолодает до плюс 6−8 градусов, по области — до плюс 3−8 градусов. А северный ветер, который по силе 5−10 метров в секунду, добавит неприятных ощущений, — предупредил Ильин.
В связи с такими погодными условиями снегопады в Московском регионе пока не предвидятся, считает специалист.
— По прогнозу в ближайшее время снега не видно. Если бы в среду днем дождь не прекратился и перешел в ночь на четверг, а температура воздуха снизилась до нуля — пяти градусов, были бы все условия для того, чтобы пошел снег. Но по текущему прогнозу дождя в среду уже не будет, поэтому ждать снегопада в ближайшие дни нет смысла, — пояснил синоптик.
По прогнозу синоптиков, циклон «Кассандра» за два дня влияния в Московском регионе спровоцирует рекордное количество осадков.
В этом году жители столичного региона, с большей вероятностью, не смогут насладиться золотой осенью. Что влияет на этот процесс и стоит ли ждать, что в середине месяца листва сменит цвет, — в материале «ВМ».