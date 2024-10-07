Как долго в Москве будет бушевать циклон «Кассандра» и пойдет ли снег

— По прогнозу в ближайшее время снега не видно. Если бы в среду днем дождь не прекратился и перешел в ночь на четверг, а температура воздуха снизилась до нуля — пяти градусов, были бы все условия для того, чтобы пошел снег. Но по текущему прогнозу дождя в среду уже не будет, поэтому ждать снегопада в ближайшие дни нет смысла, — пояснил синоптик.