Донской марафон на Гребном канале в Ростове не отменят

Донской марафон на Гребном канале «Дон» в Ростове-на-Дону не отменят. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили местные власти.
— По указу губернатора проводятся спортивные соревнования, включенные в календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области и муниципальных образований в Ростовской области, — прокомментировали журналистам.
Вопрос о соревнованиях уточнили в связи с действующим в регионе запретом на проведение массовых мероприятий под открытым небом.
Напомним, легкоатлетический забег состоится 13 октября. Участвовать собираются жители Ростовской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Кубани, ДНР, ЛНР, Крыма, Астрахани, Волгограда, Омска, Пскова, Ставрополя, Магадана и Владивостока. Соревноваться будут на дистанциях в 6, 12 и 24 км.