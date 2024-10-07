Яблоки по 60 рублей, сало — по 200: в Симферополе начался сезон ярмарок

Богатый выбор овощей и фруктов, зелень, мясо и рыба, колбасы, сыры… И это только начало списка. В Симферополе на улице Киевской прошла первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию привезли фермеры и предприятия со всей республики. С ценами и ассортиментом ознакомился корреспондент «Комсомолки».
Пожалуй, стоит сразу начать с ценовой политики — не сильно дешевле, а то и вровень с торговыми сетями. Суть в другом, на такой ярмарке можно прикупить свежайшее, с натуральным составом и выращенное с минимальным количеством пестицидов. Чего стоит «рекламная» картонка у одной из палаток — на ней маркером написали все преимущества картофеля: «Домашняя, разваристая, очень вкусная». Сразу захотелось взять сеточку на пюре.
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА.
Картофель — ходовой овощ в пищевом рационе. Килограмм его на сельхозярмарке продают и за 25 рублей, и за 45. Была еще белая за 50 — дороже не нашлось. Пюре хорошо бы с котлетками, но к мясу отправимся позже, пока — овощи. Помидорный ассортимент широк — розовые за 115 — 130 рублей продают, красные и помельче — 65 рублей за кило. Репчатый лук — 30−40 рублей, белокочанная капуста — 35−45 рублей. И огурцы по 65 рублей и дороже.
Из фруктов больше всего, конечно, яблок. Крупные Гала — 80 рублей, Голден и Симиренко — 70, 65, 60 рублей. И яйца: мелкие — 60−65 рублей за десяток, самые дорогие и крупные — 120 рублей.
А теперь к мясу. Курятину не было видно, зато свинину продают чуть ли не через одну палатку. Стоимость килограмма, скорее, не бюджетная, а щадящая. Например, ребра — 350, подчеревок — на 20 рублей дороже, лопатка — 400 рублей, а шея — 450. Самое дешевое — сало, в среднем 200 рублей за кило.
МАСЛО ДАЮТ НА ПРОБУ.
Соленьями и вареньями уже никого не удивишь, но вообще, на такой ярмарке много интересных продуктов.
Из Джанкойского района привезли огромные тыквы. Здесь их режут на куски и продают — уходят на «ура». Оттуда же палатка, в которой продают пахучее подсолнечное масло — нерафинированное, стоимость его — 120 рублей за литр. Дают на пробу, капельку на руку, не горчит ли. Также «протестировать» можно и соленые огурцы. Мне бесплатно шесть штук дали для дегустации.
А в Белогорском районе фасуют чай. Лист в Крыму не растет, поэтому его привозят из Абхазии.
«И уже здесь мы его фасуем, формируем разные сборы, добавляем наши крымские лекарственные растения», — рассказывает продавец и чайных дел мастер Наталья.
И ПОКУПАЕМ, И ПРОСВЕЩАЕМСЯ.
Пока сравнивал цены, разговорился у одного из прилавков с местным мужчиной, спросил, что он собирается покупать и почему вообще пришел на ярмарку.
«Мне кажется, здесь все действительно натуральное. А еще есть момент такой — приходишь, расспрашиваешь, что-то новое узнаешь о продуктах», — ответил Геннадий.
«Вообще, с начала 2024 года в Крыму уже провели больше 12 тысяч ярмарок, из них сельскохозяйственных — свыше 9 тысяч. В октябре их будут проводить каждую субботу. Приглашали и возвращенные исторические регионы к участию, но пока их продукции здесь нет. Что касается цен, то их определяет и контролирует Министерство промышленной политики Крыма, а мы эти цены уже рекомендуем нашим сельхозпроизводителям», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Владимир Ан.
Людей много — как продавцов, так и покупателей. Выгода для обеих категорий очевидная. Для горожан — возможность купить повкуснее продукты, а где-то и подешевле. А фермерам и предприятиям дается широкий рынок сбыта продукции. На эту ярмарку приехало больше 120 субъектов хозяйствования, привезли больше 50 тонн продукции.