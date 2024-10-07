Яблоки по 60 рублей, сало — по 200: в Симферополе начался сезон ярмарок

«Вообще, с начала 2024 года в Крыму уже провели больше 12 тысяч ярмарок, из них сельскохозяйственных — свыше 9 тысяч. В октябре их будут проводить каждую субботу. Приглашали и возвращенные исторические регионы к участию, но пока их продукции здесь нет. Что касается цен, то их определяет и контролирует Министерство промышленной политики Крыма, а мы эти цены уже рекомендуем нашим сельхозпроизводителям», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Владимир Ан.