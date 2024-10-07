Строящийся торговый центр загорелся недалеко от минского района Сухарево

В МЧС сообщили 7 октября о том, что пожар произошел в строящемся торговом центре в Минске.
Возгорание произошло в строящемся торговом центре в Сухарево, который расположился на пересечении улиц Скрипникова и Вышелесского.
Около 11.30 часов в МЧС сообщили о том, что пожар в строящемся здании по улице Скрипникова ликвидирован. При этом спасатели еще продолжили работать на месте происшествия.
По предварительной информации пострадавших в результате пожара не было. Его причины и обстоятельства еще устанавливаются.
А еще под Дзержинском пьяный мужчина угрожал пистолетом посетителям магазина на АЗС.
Еще налог на первую квартиру может вырасти на 5% в Беларуси с 2025 года.