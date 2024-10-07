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Строящийся торговый центр загорелся недалеко от минского района Сухарево

Спасатели МЧС ликвидировали пожар в строящемся торговом центре в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС сообщили 7 октября о том, что пожар произошел в строящемся торговом центре в Минске.

Возгорание произошло в строящемся торговом центре в Сухарево, который расположился на пересечении улиц Скрипникова и Вышелесского.

Около 11.30 часов в МЧС сообщили о том, что пожар в строящемся здании по улице Скрипникова ликвидирован. При этом спасатели еще продолжили работать на месте происшествия.

По предварительной информации пострадавших в результате пожара не было. Его причины и обстоятельства еще устанавливаются.

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