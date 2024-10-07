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В Самаре 42% домов подключены к отоплению

В Самаре 42% многоквартирных домов получили отопление, сообщили в администрации города.

Источник: Коммерсантъ

Из объектов социальной сферы, которые начинают отапливаться в приоритетном порядке, тепло получают 582 здания (73,3%) первой категории — учреждения системы здравоохранения, опеки и соцзащиты, а также дошкольные учреждения и школы.

Кроме того, отапливаются 33,9% объектов второй категории — учреждения дополнительного образования, культуры, спорта, вузы и сузы.

«Необходимо отметить, что температурный режим был достаточно благоприятный, теплоноситель уже подведен к домам, а запуском систем в домах занимаются непосредственно управляющие организации», — цитируются слова руководителя департамента городского хозяйства и экологии Александра Андриянова.

В администрации города пообещали открыть горячую линию по вопросам отопления.

ЖКХ