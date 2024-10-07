Йом Кипур в 2024 году: история, традиции и что можно и нельзя делать в этот день

После того как евреев освободили из египетского рабства, они направились к горе, где Бог должен был даровать им заповеди — законы, регулировавшие их жизнь как свободного народа. Пророк Моисей поднялся на Синай, чтобы получить Скрижали Завета, на которых были начертаны Десять Заповедей. Он провел там 40 дней и 40 ночей, а за это время евреи, переживая из-за его долгого отсутствия, впали в отчаяние.