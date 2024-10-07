Акция «Монетная неделя» снова проходит в Самарской области

Теперь самарцы могут обменять монеты не только в банках, но и в сетевых магазинах. Так, можно получить банкноты или пополнить банковский счет на сумму сданной мелочи. В акции участвуют около 4000 отделений 159 банков и более 3500 торговых точек по всей России.