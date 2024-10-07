Акция «Монетная неделя» снова проходит в Самарской области

В Самарской области в понедельник, 7 октября, стартовала акция «Монетная неделя», которая позволяет жителям региона вернуть в оборот накопившуюся мелочь. Она продлится до 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка России.
Теперь самарцы могут обменять монеты не только в банках, но и в сетевых магазинах. Так, можно получить банкноты или пополнить банковский счет на сумму сданной мелочи. В акции участвуют около 4000 отделений 159 банков и более 3500 торговых точек по всей России.
Напомним, в ходе весенней акции жители Самарской области сдали в банки более 853 тысяч монет, общая сумма которых составила около 3,6 миллиона рублей. Наибольшее количество сданных монет было номиналом 10 рублей и 1 рубль.