Сезон охоты на зайца открыт в Беларуси

«Ружейным способом охотиться на зайца можно только с подхода и только с гончими собаками, имеющими полевой диплом по зайцу и (или) лисице. С одной такой гончей могут выйти на охоту до трех охотников, а в их путевках должны быть указаны данные из регистрационной карточки собаки», — проинформировали в БООР.