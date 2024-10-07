Сезон охоты на зайца открыт в Беларуси

Охотиться можно в светлое время суток на животных любого пола и возраста. Однако пока (до первой субботы ноября) есть ограничения по способам охоты.
«Ружейным способом охотиться на зайца можно только с подхода и только с гончими собаками, имеющими полевой диплом по зайцу и (или) лисице. С одной такой гончей могут выйти на охоту до трех охотников, а в их путевках должны быть указаны данные из регистрационной карточки собаки», — проинформировали в БООР.
Для добычи зайца можно использовать гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженные дробью. Возможен также безружейный способ охоты — с борзыми собаками и ловчими птицами.
В БООР также напомнили, что в октябре разрешена охота на бобра, выдру, тетерева, водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, перепела, фазана, рябчика, куропатку серую, волка, лисицу, шакала, енотовидную собаку, ворону серую, сороку, баклана, цаплю серую, цаплю белую большую, голубя сизого.
«Продолжается сезон загонной охоты на копытных животных. Охота разрешена на охотничьих животных нормируемых видов: лось, кабан, косуля, олень благородный, олень пятнистый, лань, муфлон. Способы охоты: ружейный загоном и с собаками в светлое время суток, из засады и с подхода — в течение суток. При этом допускается добыча копытных охотничьих животных любого пола и возраста с учетом установленных в охотничьих хозяйствах планов изъятия, в том числе по полу, возрасту и качеству (трофейные, нетрофейные)», — рассказали в Белорусском обществе охотников и рыболовов.