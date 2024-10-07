Белорусский врач назвала причину обострения заболеваний осенью

Стало известно, почему осенью обостряются заболевания. Причины заведующая Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго назвала в эфире ОНТ.
Доктор обратила внимание на то, что осенью могут появляться боли и дискомфорт в суставах, особенно у людей с артритом или другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Причиной этого являются похолодание и повышенная влажность воздуха. Кроме того, осенью снижается иммунная защита, нарушается кровообращение из-за холода.
В свою очередь глава Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов еще сообщил, что сокращение светового дня, а также недостаток солнечного света приводят к снижению уровня витамина D, крайне важного для поддержания здоровья костей и суставов. Все это приводит к усугублению уже имеющихся проблем, может провоцировать новые заболевания.
— Часто осенью болит именно спина. Боль может быть острая или жгучая. Без внимания оставлять такое состояние нельзя, лучше сразу обратиться к врачу, — прокомментировал доктор Шевцов.
Тем временем синоптики предупредили о заморозках до −2 градусов в Беларуси 8 октября.
Также строящийся торговый центр загорелся недалеко от минского района Сухарево.