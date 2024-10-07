Белорусский врач назвала причину обострения заболеваний осенью

Доктор обратила внимание на то, что осенью могут появляться боли и дискомфорт в суставах, особенно у людей с артритом или другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Причиной этого являются похолодание и повышенная влажность воздуха. Кроме того, осенью снижается иммунная защита, нарушается кровообращение из-за холода.