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Белорусский врач назвала причину обострения заболеваний осенью

Белорусам назвали причины обострения заболеваний осенью в холода.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, почему осенью обостряются заболевания. Причины заведующая Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго назвала в эфире ОНТ.

Доктор обратила внимание на то, что осенью могут появляться боли и дискомфорт в суставах, особенно у людей с артритом или другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Причиной этого являются похолодание и повышенная влажность воздуха. Кроме того, осенью снижается иммунная защита, нарушается кровообращение из-за холода.

В свою очередь глава Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов еще сообщил, что сокращение светового дня, а также недостаток солнечного света приводят к снижению уровня витамина D, крайне важного для поддержания здоровья костей и суставов. Все это приводит к усугублению уже имеющихся проблем, может провоцировать новые заболевания.

— Часто осенью болит именно спина. Боль может быть острая или жгучая. Без внимания оставлять такое состояние нельзя, лучше сразу обратиться к врачу, — прокомментировал доктор Шевцов.

Тем временем синоптики предупредили о заморозках до −2 градусов в Беларуси 8 октября.

Также строящийся торговый центр загорелся недалеко от минского района Сухарево.