Ливни и туман придут в Ростовскую область после долгого тепла

Ночью и утром 7 октября в Ростовской области наблюдался туман, а в ближайший период в отдельных территориях региона возможны осадки. Об этом говорится в метеобюллетене Ростовского гидрометцентра.
Днем 7 октября обещают +21−26 градусов, по югу до +30. Ветер сохранится восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный 6−11 м/с, иногда порывы могут достигать 12−14 м/с.
8 октября местами пройдет кратковременный грозовой дождь. Ветер будет юго-западным и западным 7−12 м/с, временами до 15−20 м/с. Ночью прогнозируют +11−16, местами до +5, по северу и западу до +2. Днем столбики термометров установятся в пределах +14−19, по югу и востоку будет до +24.
9 октября ночью в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается западный и северо-западный 6−11 м/с, временами с порывами 12−14 и 15−18 м/с. Температура воздуха ночью составит +8−13, местами до +4, по северу до +1. Днем будет +13−18, в некоторых территориях до +24 градусов.