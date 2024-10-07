Ливни и туман придут в Ростовскую область после долгого тепла

8 октября местами пройдет кратковременный грозовой дождь. Ветер будет юго-западным и западным 7−12 м/с, временами до 15−20 м/с. Ночью прогнозируют +11−16, местами до +5, по северу и западу до +2. Днем столбики термометров установятся в пределах +14−19, по югу и востоку будет до +24.