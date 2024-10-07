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Запчасти, затраты и зарплаты: челябинские транспортники объяснили, почему подорожал проезд

Повышать стоимость проезда в челябинских маршрутках пока не планируется.

Источник: Челябинский общественный транспорт

В Челябинске грядет очередное повышение стоимости проезда в общественном транспорте. С 15 октября она повысится от 3 до 8 рублей, в зависимости от вида оплаты. Прежде одна из самых низких среди миллионников, цена билета теперь окажется на уровне Самары, Новосибирска и Нижнего Новгорода, обгоняя соседний Екатеринбург.

Чем вызвано это удорожание и на что пойдут средства, вырученные с этой индексации? Об этом руководители областного Миндортранса и предприятий общественного транспорта Челябинской агломерации рассказали на пресс-конференции в Центре управления регионом.

С 2019 года в Челябинске ударными темпами обновляется общественный транспорт: закупаются новые автобусы и трамваи, а троллейбус передан в концессию компании «Синара», которая выпускает новые машины на заводе прямо в городе. Министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев отметил — из-за инфляции эти закупки стали существенно дороже, чем раньше. Усть-катавские трамваи, которые поначалу покупали по 35 млн рублей, сегодня стоят 74 млн. Существенно выросли и затраты на обслуживание высокотехнологичного подвижного состава, закупку запчастей для новых машин. Так, китайские запчасти подорожали в два-три раза.

Другая острая проблема — кадровый дефицит. В условиях растущих зарплат на предприятиях ОПК транспортникам, наряду с другими отраслями, все сложнее выдерживать конкуренцию. И это при том, что в челябинском МУП «Служба организации движения», которое управляет большинством городских автобусов, средний заработок уже превышает 90 тысяч рублей в месяц. Преодолевать кадровый голод приходится разными способами. Например, как рассказал директор МУП «СОД» Валерий Кочетков, сегодня на предприятии трудятся 48 водителей-женщин, в семь раз больше, чем в 2021 году. Профессия «стареет»: опытные водители постепенно выходят на пенсию, а мотивация молодых людей садиться за руль автобуса невелика. Нехватка водителей приводит к тому, что почти каждый пятый автобус, троллейбус и трамвай в Челябинске не доезжает до пассажира.

При этом, как говорят представители транспортной сферы, новая планка стоимости проезда в 37−43 рубля все так же далека от реальной себестоимости перевозок. По словам директора ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрия Усачева, чтобы работа предприятия окупалась, проезд в троллейбусах и трамваях для жителей должен стоить в районе 55 рублей.

Как отметил замглавы Миндортранса Александр Егоров, при изменении билетного меню в Челябинске остается самый выгодный в России месячный проездной — 1450 рублей (при том, что, например, в Екатеринбурге он стоит 2500, а в некоторых городах его нет вовсе). При интенсивной частоте использования — если ездить не только в будни на работу и обратно — стоимость проезда оказывается существенно ниже, чем по обыкновенным тарифам.

— Средства будут направлены на увеличение зарплат сотрудников и сокращение дефицита водителей, повышение качества обслуживания подвижного состава и капремонт материальной базы предприятий, появление новых маршрутов и закупку новых автобусов. Подвижной состав живет порядка семи лет и его нужно регулярно обновлять, — отметил Александр Егоров.

Что касается маршрутных такси, которые работают по нерегулируемому тарифу, пока о повышении стоимости проезда в них не сообщалось, добавил замминистра.

— Такие перевозчики самостоятельно устанавливают стоимость проезда и по закону уведомляют министерство о повышении. На текущий момент никаких подобных уведомлений от перевозчиков не было, — сказал Александр Егоров. — Дело в том, что они всегда соблюдают градацию относительно регулируемого тарифа. Если они поднимут цену слишком высоко, то люди пересядут с маршруток на регтариф, а если сделают низкую, то не получат прибыль. С учетом нынешней индексации они, наверняка, проведут анализ и пересмотрят свою экономику. Но пока никаких заявлений от них не поступало.