Запчасти, затраты и зарплаты: челябинские транспортники объяснили, почему подорожал проезд

В Челябинске грядет очередное повышение стоимости проезда в общественном транспорте. С 15 октября она повысится от 3 до 8 рублей, в зависимости от вида оплаты. Прежде одна из самых низких среди миллионников, цена билета теперь окажется на уровне Самары, Новосибирска и Нижнего Новгорода, обгоняя соседний Екатеринбург.
Чем вызвано это удорожание и на что пойдут средства, вырученные с этой индексации? Об этом руководители областного Миндортранса и предприятий общественного транспорта Челябинской агломерации рассказали на пресс-конференции в Центре управления регионом.
Другая острая проблема — кадровый дефицит. В условиях растущих зарплат на предприятиях ОПК транспортникам, наряду с другими отраслями, все сложнее выдерживать конкуренцию. И это при том, что в челябинском МУП «Служба организации движения», которое управляет большинством городских автобусов, средний заработок уже превышает 90 тысяч рублей в месяц. Преодолевать кадровый голод приходится разными способами. Например, как рассказал директор МУП «СОД» Валерий Кочетков, сегодня на предприятии трудятся 48 водителей-женщин, в семь раз больше, чем в 2021 году. Профессия «стареет»: опытные водители постепенно выходят на пенсию, а мотивация молодых людей садиться за руль автобуса невелика. Нехватка водителей приводит к тому, что почти каждый пятый автобус, троллейбус и трамвай в Челябинске не доезжает до пассажира.
При этом, как говорят представители транспортной сферы, новая планка стоимости проезда в 37−43 рубля все так же далека от реальной себестоимости перевозок. По словам директора ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрия Усачева, чтобы работа предприятия окупалась, проезд в троллейбусах и трамваях для жителей должен стоить в районе 55 рублей.
— Средства будут направлены на увеличение зарплат сотрудников и сокращение дефицита водителей, повышение качества обслуживания подвижного состава и капремонт материальной базы предприятий, появление новых маршрутов и закупку новых автобусов. Подвижной состав живет порядка семи лет и его нужно регулярно обновлять, — отметил Александр Егоров.
Что касается маршрутных такси, которые работают по нерегулируемому тарифу, пока о повышении стоимости проезда в них не сообщалось, добавил замминистра.
— Такие перевозчики самостоятельно устанавливают стоимость проезда и по закону уведомляют министерство о повышении. На текущий момент никаких подобных уведомлений от перевозчиков не было, — сказал Александр Егоров. — Дело в том, что они всегда соблюдают градацию относительно регулируемого тарифа. Если они поднимут цену слишком высоко, то люди пересядут с маршруток на регтариф, а если сделают низкую, то не получат прибыль. С учетом нынешней индексации они, наверняка, проведут анализ и пересмотрят свою экономику. Но пока никаких заявлений от них не поступало.