Запчасти, затраты и зарплаты: челябинские транспортники объяснили, почему подорожал проезд

Другая острая проблема — кадровый дефицит. В условиях растущих зарплат на предприятиях ОПК транспортникам, наряду с другими отраслями, все сложнее выдерживать конкуренцию. И это при том, что в челябинском МУП «Служба организации движения», которое управляет большинством городских автобусов, средний заработок уже превышает 90 тысяч рублей в месяц. Преодолевать кадровый голод приходится разными способами. Например, как рассказал директор МУП «СОД» Валерий Кочетков, сегодня на предприятии трудятся 48 водителей-женщин, в семь раз больше, чем в 2021 году. Профессия «стареет»: опытные водители постепенно выходят на пенсию, а мотивация молодых людей садиться за руль автобуса невелика. Нехватка водителей приводит к тому, что почти каждый пятый автобус, троллейбус и трамвай в Челябинске не доезжает до пассажира.