Получившее Нобелевскую премию открытие перспективно для диагностики опухолей

«МикроРНК — это небольшие по размеру молекулы, длиной примерно 20 нуклеотидов. Они встречаются и у растений, и у животных. Организм их использует как регулятор. Процессы в организме можно наблюдать через измерение микроРНК, потому что, например, при развитии опухолевых заболеваний появляются изменения в концентрации РНК. Многие состояния организма можно регистрировать именно через эти концентрации. Это важно для диагностики, в первую очередь — опухолевых заболеваний, а с другой стороны, они все шире начинают использоваться для воздействия на гены», — сказал собеседник агентства.