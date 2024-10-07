Получившее Нобелевскую премию открытие перспективно для диагностики опухолей

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Открытие молекулы микроРНК, за которое получили Нобелевскую премию по медицине Виктор Амброс и Гари Равкин, перспективно для диагностики опухолевых заболеваний. Об этом сообщил ТАСС академик РАН, научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Валентин Власов.
Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма в понедельник объявил о том, что премия в области физиологии и медицины 2024 года присуждена ученым Виктору Амбросу и Гари Равкину за открытие молекул микроРНК, регулирующих действие гена.
«МикроРНК — это небольшие по размеру молекулы, длиной примерно 20 нуклеотидов. Они встречаются и у растений, и у животных. Организм их использует как регулятор. Процессы в организме можно наблюдать через измерение микроРНК, потому что, например, при развитии опухолевых заболеваний появляются изменения в концентрации РНК. Многие состояния организма можно регистрировать именно через эти концентрации. Это важно для диагностики, в первую очередь — опухолевых заболеваний, а с другой стороны, они все шире начинают использоваться для воздействия на гены», — сказал собеседник агентства.
По словам ученого, исследование микроРНК — это очень важная область биологии, которая активно развивается. Власов пояснил, что микроРНК активно используются для регуляции биологических процессов. «Это очень важные молекулы, которые регулируют активность работы генов. Наша генетическая информация зашифрована в ДНК. В ДНК считывается программа матричной РНК, или мРНК (молекула, содержащая информацию об аминокислотной последовательности, нужной для синтеза определенного белка — прим. ТАСС). МикроРНК — маленькие молекулы, которые могут связаться с мРНК и заставить “замолчать”. Ученые уже стали ее использовать искусственно, чтобы выключать работу каких-то генов. Открытие произошло относительно недавно, эта история развивается где-то последние 20 лет», — пояснил академик.