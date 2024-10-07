В Каменске-Уральском без света остались 400 домов

В Каменске-Уральском больше 400 домов остались без света. Выяснилось, что на подстанции «Бирюза» произошло неожиданное отключение электричества. Об этом сообщает издание KU66.RU.
— 7 октября в 2 часа 45 минут произошло нерегламентное отключение на подстанции «Бирюза». Было обесточено более 400 домов (многоэтажных и в частном секторе), — рассказали в пресс-службе городской мэрии.
Свет отключили по улицам Октябрьской, Калинина, Каменской, Строителей, Гагарина, Уральской, Мира, Механизаторов, Пролетарской, Плеханова, Плавильщиков, Менделеева, Физкультурников.
По словам представителей власти, было выявлено повреждение кабеля. На данный момент специалисты занимаются ремонтом. В администрации пообещали поэтапно возвращать свет в дома.