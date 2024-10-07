В Никитском ботаническом саду представят 400 видов цветов

Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что в Симферополе начали высаживать осенние цветы. Крымскую столицу украсят пять тысяч кустов хризантем. Только в Гагаринском парке посадят около тысячи кустов. Также хризантемы высаживают и в других городах Крыма, например, в Алуште.