В Никитском ботаническом саду представят 400 видов цветов

В Никитском ботаническом саду идет подготовка к открытию «Бала хризантем». В этом году он откроется 28 октября. Всего на выставке будет представлено 400 видов хризантем, сообщили в правительстве Крыма.
Порядка 43 тысяч цветов сформируют сплошной красочный ковер. Часть цветов уже распустилась и радует глаз посетителей.
Сотрудники ботанического сада подготовили немало новинок. В этом году зрителям представят 30 новых видов хризантем.
Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что в Симферополе начали высаживать осенние цветы. Крымскую столицу украсят пять тысяч кустов хризантем. Только в Гагаринском парке посадят около тысячи кустов. Также хризантемы высаживают и в других городах Крыма, например, в Алуште.