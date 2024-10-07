Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна тема оформления новогодних городков в Красноярске

В красноярской мэрии поделились, какая концепция объединит ледовые городки и другие новогодние локации в этом году.

В Красноярске определились с концепцией новогодних городских праздников. Подробностями поделилась пресс-служба мэрии.

Новый год решили связать с творчеством русского композитора Петра Чайковского, поскольку в следующем году отмечается 185 лет со дня его рождения.

Уличные пространства, ледовые городки и новогодние представления объединит «Зимняя симфония». Так, на площадках появятся герои его балетов — «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и других.

На площади Мира появится ледяная картинная галерея, которая соберет иллюстрации к произведениям Чайковского. По мотивам его творчества создадут фигуры фестиваля-конкурса «Волшебный лед Сибири». Центральными ледяными скульптурами станут скрипичный ключ и ноты.

С произведениями композитора свяжут и другие мероприятия. Так, Чайковскому посвятят Зимний суриковский фестиваль искусств, конкурсы на лучшую маску и елочную игрушку, новогодние праздники в школах и детских садах.

«Мы решили выстроить праздник вокруг всемирно известного композитора, произведения которого у многих ассоциируются с зимой и Новым годом. Уже сейчас, за три месяца до празднования, мы продумываем детали, чтобы подарить горожанам незабываемые впечатления».

рассказала Любовь Сахарова
руководитель главного управления культуры

Напомним, последние несколько лет новогодние локации и события объединяют единой логикой. Темой прошлого года были сказки поэта Александра Пушкина.