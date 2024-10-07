Стала известна тема оформления новогодних городков в Красноярске

«Мы решили выстроить праздник вокруг всемирно известного композитора, произведения которого у многих ассоциируются с зимой и Новым годом. Уже сейчас, за три месяца до празднования, мы продумываем детали, чтобы подарить горожанам незабываемые впечатления».