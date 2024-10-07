Стала известна тема оформления новогодних городков в Красноярске

В Красноярске определились с концепцией новогодних городских праздников. Подробностями поделилась пресс-служба мэрии.
Новый год решили связать с творчеством русского композитора Петра Чайковского, поскольку в следующем году отмечается 185 лет со дня его рождения.
Уличные пространства, ледовые городки и новогодние представления объединит «Зимняя симфония». Так, на площадках появятся герои его балетов — «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и других.
На площади Мира появится ледяная картинная галерея, которая соберет иллюстрации к произведениям Чайковского. По мотивам его творчества создадут фигуры фестиваля-конкурса «Волшебный лед Сибири». Центральными ледяными скульптурами станут скрипичный ключ и ноты.
С произведениями композитора свяжут и другие мероприятия. Так, Чайковскому посвятят Зимний суриковский фестиваль искусств, конкурсы на лучшую маску и елочную игрушку, новогодние праздники в школах и детских садах.
«Мы решили выстроить праздник вокруг всемирно известного композитора, произведения которого у многих ассоциируются с зимой и Новым годом. Уже сейчас, за три месяца до празднования, мы продумываем детали, чтобы подарить горожанам незабываемые впечатления».
Напомним, последние несколько лет новогодние локации и события объединяют единой логикой. Темой прошлого года были сказки поэта Александра Пушкина.