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В Минске выбрали лучшие подъезды

Лучший подъезд 2024 года выбран в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске выбрали лучшие подъезда, рассказали в телеграм-канале «ЖКХ Минск Официально».

Конкурс на лучший подъезд проходил в сентябре, когда комиссия оценивала образцовые подъезды по различным критериям. Также в Минске выбирали лучшее техническое обслуживание жилищного фонда, лучшую дворовую территорию, лучшее оформление палисадника и балкона и т. д.

Лучшим подъездом Минска в этом году стал первый подъезд в девятиэтажном доме № 141 на проспекте Рокоссовского.

На видео из лучшего подъезда сразу обращаешь внимание на чистоту, а также необычный лаконичный декор стен, украшенных «сотами» белого и серого цветов вдоль лестничных маршей. Подъезд украшают новые почтовые ящики, радиаторы, светодиодные светильники с датчиками, доска информирования. Для удобства на лестницах перила есть даже со стороны стены.

Второе место в конкурсе «Образцовый подъезд» занял второй подъезд в доме № 48 на Партизанском проспекте. На третьем месте — третий подъезд в пятиэтажке № 26 на улице Стахановской.

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