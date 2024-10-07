В Минске выбрали лучшие подъезды

На видео из лучшего подъезда сразу обращаешь внимание на чистоту, а также необычный лаконичный декор стен, украшенных «сотами» белого и серого цветов вдоль лестничных маршей. Подъезд украшают новые почтовые ящики, радиаторы, светодиодные светильники с датчиками, доска информирования. Для удобства на лестницах перила есть даже со стороны стены.