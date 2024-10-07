Год назад ХАМАС вторгся в Израиль

Прошел год, но эта трагедия все еще с нами. В нашем окружении нет ни одного человека, которого бы она не коснулось. У всех есть кто-то знакомый с того фестиваля, который был убит или попал в плен. На протяжении всего года люди ждали возвращения заложников из Газы. На всех мероприятиях во всех городах Израиля ставят пустые стулья для людей, которые могли бы быть сегодня с нами. Я не знаю, есть ли шансы, что похищенные живы и вернутся домой. Очень бы этого хотелось, но прошел год… Верим, но сильно не надеемся. Больше всего мы хотим, чтобы такого больше никогда не случилось. Чтобы люди могли вернуться в свои дома. Чтобы наши дети, которые через несколько лет пойдут служить, вернулись живыми. Чтобы эта война наконец закончилась. Чтобы была конкретная безопасность. И мы все готовы на все ради этих целей. А ракетные атаки? Пересидим, ничего страшного.