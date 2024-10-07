Множество домов будет снесено из-за расширения угольной шахты в Ташкентской области. Власти обещают всем выплатить компенсации

В рамках проводимых мероприятий был создан штаб с соответствующими полномочиями и Рабочая комиссия, в которую вошли представители местных жителей для контроля за ходом выполнения компенсационных выплат и переселения. Жители выразили свои ожидания относительно прозрачности выплат и соблюдения сроков. Были достигнуты договоренности о том, что процесс будет организован максимально прозрачно и строго в установленные сроки. Хокимият и рабочая комиссия взяли на себя обязательства по контролю за своевременностью выплат и оперативному решению возникающих вопросов.