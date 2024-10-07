Множество домов будет снесено из-за расширения угольной шахты в Ташкентской области. Власти обещают всем выплатить компенсации

Выплаты компенсаций за снос
Для освобождения территорий, необходимых для расширения шахты, всем собственникам недвижимости будет выплачена компенсация из средств республиканского компенсационного фонда. Эти средства предназначены для возмещения ущерба, причиненного сносом и переносом имущества:
На первом этапе планируется выплатить 91 собственнику общую сумму компенсаций в размере 13,1 миллиарда сумов.
На втором этапе 95 собственников, среди которых владельцы жилой и нежилой недвижимости, а также собственники пустующих земельных участков, получат компенсации на общую сумму 49,2 миллиарда сумов.
Взаимодействие с жителями
Ключевым элементом процесса стало проведение открытых диалогов с жителями махалли «Чинниабад», чьи дома и участки попадают под снос. Все собственники, чье имущество подлежит сносу или переносу, дали свое согласие на эти действия и подписали соответствующие документы. С 77 собственниками уже заключены нотариальные соглашения, а по 18 пустующим земельным участкам оформлены документы на право наследования.
Для эффективного взаимодействия с местным населением хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев провел встречу с жителями махалли. Во время этой встречи были обсуждены вопросы переселения, выплаты компенсаций и организация прозрачного процесса.
В рамках проводимых мероприятий был создан штаб с соответствующими полномочиями и Рабочая комиссия, в которую вошли представители местных жителей для контроля за ходом выполнения компенсационных выплат и переселения. Жители выразили свои ожидания относительно прозрачности выплат и соблюдения сроков. Были достигнуты договоренности о том, что процесс будет организован максимально прозрачно и строго в установленные сроки. Хокимият и рабочая комиссия взяли на себя обязательства по контролю за своевременностью выплат и оперативному решению возникающих вопросов.
Кроме того, стороны обсудили меры по обеспечению прозрачности всех этапов этого сложного процесса. Власти гарантируют, что все компенсационные выплаты будут производиться в полном объеме и без задержек, а права жителей будут полностью защищены.