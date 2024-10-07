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Множество домов будет снесено из-за расширения угольной шахты в Ташкентской области. Власти обещают всем выплатить компенсации

В махалле «Чинниабад», расположенной в Ташкентской области, начнется снос множества жилых и нежилых объектов из-за расширения угольной шахты, принадлежащей компании «Узбеккумир». Власти заверяют, что все собственники имущества, попадающего под снос, получат справедливую компенсацию. На эти цели предусмотрено выделение 60 миллиардов сумов.

Источник: Vaib.Uz

Выплаты компенсаций за снос

Для освобождения территорий, необходимых для расширения шахты, всем собственникам недвижимости будет выплачена компенсация из средств республиканского компенсационного фонда. Эти средства предназначены для возмещения ущерба, причиненного сносом и переносом имущества:

На первом этапе планируется выплатить 91 собственнику общую сумму компенсаций в размере 13,1 миллиарда сумов.

На втором этапе 95 собственников, среди которых владельцы жилой и нежилой недвижимости, а также собственники пустующих земельных участков, получат компенсации на общую сумму 49,2 миллиарда сумов.

Взаимодействие с жителями

Ключевым элементом процесса стало проведение открытых диалогов с жителями махалли «Чинниабад», чьи дома и участки попадают под снос. Все собственники, чье имущество подлежит сносу или переносу, дали свое согласие на эти действия и подписали соответствующие документы. С 77 собственниками уже заключены нотариальные соглашения, а по 18 пустующим земельным участкам оформлены документы на право наследования.

Для эффективного взаимодействия с местным населением хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев провел встречу с жителями махалли. Во время этой встречи были обсуждены вопросы переселения, выплаты компенсаций и организация прозрачного процесса.

В рамках проводимых мероприятий был создан штаб с соответствующими полномочиями и Рабочая комиссия, в которую вошли представители местных жителей для контроля за ходом выполнения компенсационных выплат и переселения. Жители выразили свои ожидания относительно прозрачности выплат и соблюдения сроков. Были достигнуты договоренности о том, что процесс будет организован максимально прозрачно и строго в установленные сроки. Хокимият и рабочая комиссия взяли на себя обязательства по контролю за своевременностью выплат и оперативному решению возникающих вопросов.

Кроме того, стороны обсудили меры по обеспечению прозрачности всех этапов этого сложного процесса. Власти гарантируют, что все компенсационные выплаты будут производиться в полном объеме и без задержек, а права жителей будут полностью защищены.

недвижимость