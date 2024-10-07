Converge выпустили лайв-альбом для сбора средств пострадавшим от урагана «Хелен»

Американские хардкорщики Converge представили концертный лонгплей под названием «Live in Orlando, FL 03.14.2», состоящий из 18 треков. Средства, собранные с альбома, пойдут в помощь пострадавшим от урагана «Хелен». Об этом группа сообщила в своих социальных сетях.
Группа Converge, как и многие другие музыканты, оказала финансовую помощь людям, ставшим жертвами стихийного бедствия.
Ураган «Хелен», обрушившийся на США в конце сентября, считается одним из самых разрушительных в американской истории.
Ранее фронтмен The Cure Роберт Смит выставил четыре свои картины, вдохновленные творчеством группы, на благотворительный аукцион. Все вырученные деньги с продаж будут переданы проекту Heart Research UK.