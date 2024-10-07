Converge выпустили лайв-альбом для сбора средств пострадавшим от урагана «Хелен»

Американские хардкорщики Converge представили концертный лонгплей под названием «Live in Orlando, FL 03.14.2», состоящий из 18 треков. Средства, собранные с альбома, пойдут в помощь пострадавшим от урагана «Хелен». Об этом группа сообщила в своих социальных сетях.