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Облсуд ликвидировал в Ростове еврейскую религиозную общину

Ростовскую еврейскую религиозную общину исключили из государственного реестра
Источник: Комсомольская правда

Областной суд в Ростове-на-Дону ликвидировал еврейскую религиозную общину — КЕРОР. Об этом решении информировали сегодня, 7 сентября.

— Местная религиозная организация ликвидирована и исключена из Единого госреестра юридических лиц в связи с несоблюдением требований закона о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях, — прокомментировали в Ростовском областном суде.

Также организацию уличили «в связи с несоблюдении целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом».

Какие именно требования были нарушены, в пресс-службе суда пока не уточняют. Журналистам пояснили, что сейчас оглашена резолютивная часть судебного решения, подробности будут в мотивировочной части, которую представят позже.