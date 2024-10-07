Облсуд ликвидировал в Ростове еврейскую религиозную общину

Областной суд в Ростове-на-Дону ликвидировал еврейскую религиозную общину — КЕРОР. Об этом решении информировали сегодня, 7 сентября.
— Местная религиозная организация ликвидирована и исключена из Единого госреестра юридических лиц в связи с несоблюдением требований закона о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях, — прокомментировали в Ростовском областном суде.
Также организацию уличили «в связи с несоблюдении целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом».
Какие именно требования были нарушены, в пресс-службе суда пока не уточняют. Журналистам пояснили, что сейчас оглашена резолютивная часть судебного решения, подробности будут в мотивировочной части, которую представят позже.