Биолог считает, что переход РНК-технологий на практику отразился в Нобелевской премии

«Второй год Нобелевскую премию присуждают за темы, связанные с генетикой и с основной задачей нашего генетического аппарата — переводом генетической информации в ту или иную функцию в виде белковых молекул. По моему мнению, это вручение связано с тем, что именно сейчас области науки, связанные с генетикой, переходят из фазы фундаментальных исследований в фазу практического применения», — пояснила Петерсен.