Биолог считает, что переход РНК-технологий на практику отразился в Нобелевской премии

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Присуждение сразу двух нобелевских премий за последние два года, связанных с изучением разных форм РНК, отражает постепенный переход этих фундаментальных открытий в практическую плоскость. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией молекулярно-биологических и нейробиологических проблем Института биофизики будущего МФТИ Елена Петерсен.
«Второй год Нобелевскую премию присуждают за темы, связанные с генетикой и с основной задачей нашего генетического аппарата — переводом генетической информации в ту или иную функцию в виде белковых молекул. По моему мнению, это вручение связано с тем, что именно сейчас области науки, связанные с генетикой, переходят из фазы фундаментальных исследований в фазу практического применения», — пояснила Петерсен.
Как объяснила биолог, за последние несколько десятилетий ученые получили обширный набор знаний и инструментов, которые позволяют регулировать процесс производства белков в организме путем воздействия на молекулы матричной РНК и микроРНК. Это позволяет пользоваться ими как инструментом, который помогает создавать новые вакцины, препараты и развивать биотехнологическое, наукоемкое производство.
«Важно понимать, что есть молекулы микроРНК, которые, например, обладают действием, продвигающим развитие рака, в то время как другие микроРНК будут обладать противораковым эффектом. Это целый класс молекул, который отвечает за тонкую настройку процессов в нашем организме, и умение с ним работать дает нам возможность использовать их как лекарственные препараты для решения самых разных задач», — подытожила Петерсен.
Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2024 года присуждена ученым Виктору Амбросу и Гари Равкину за открытие молекул микроРНК, регулирующих действие гена. Об этом объявил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма Ученые стали лауреатами премии за «открытие молекул микроРНК и их роли в посттранскрипционной регуляции действия гена», говорится в мотивировочной части решения комитета.