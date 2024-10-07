Предложил договориться на месте: уфимские ДПСники задержали мигранта-взяточника

Все случилось на проспекте Октября. Инспекторы ДПС остановили Daewoo Nexia, в салоне которой были шесть жителей ближнего зарубежья. 30-летнего водителя авто привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров. При проверке еще и выяснилось, что у одного из иностранцев не было документов, подтверждающих законность пребывания на территории России.