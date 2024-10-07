Предложил договориться на месте: уфимские ДПСники задержали мигранта-взяточника

Вчера утром, 6 октября, в Уфе за попытку дачи взятки сотруднику дорожно-постовой службы задержали мигранта-нелегала. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.
Все случилось на проспекте Октября. Инспекторы ДПС остановили Daewoo Nexia, в салоне которой были шесть жителей ближнего зарубежья. 30-летнего водителя авто привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров. При проверке еще и выяснилось, что у одного из иностранцев не было документов, подтверждающих законность пребывания на территории России.
33-летнего пассажира пригласили в патрульный автомобиль для проверки по базам данных МВД, и мужчина предложил дорожным полицейским «договориться на месте». После этого гаишники предупредили его, что дача взятки должностному лицу является преступлением. Гражданина это не убедило, и он положил две тысячи рублей на панель служебного автомобиля.
После этого на место вызвали следственно-оперативную группу, и затем мужчину доставили в отделение. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
— Этот случай напоминает всем о важности соблюдения закона и о том, что любые попытки обойти систему могут привести к ещё более серьёзным последствиям, — заявил Севастьянов.
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