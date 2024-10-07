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В Иркутской области нашли семью погибшего героя войны и передали его останки

Спустя долгие годы мужчины похоронили на Родине
Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области нашли родственников погибшего солдата Великой Отечественной войны. Их поиски начались еще в мае 2024. Об этом КП-Иркутск сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Сержант Степан Черепков родился в Тулунском районе в далеком 1906 году, позже его призвали в армию. Спустя некоторое время его останки нашли в Ленинградской области, а рядом капсулу-медальон, с помощью которой и идентифицировали солдата.

— Семья Черепковых очень большая — у Степана Иосифовича было 15 братьев и сестер. Воевать сержант ушел вместе с двумя братьями, только один вернулся домой живым. Его возвращение на родную землю объединило всех родственников, хоть судьба и разбросала Черепковых по всей стране, — рассказывает Игорь Кобзев.

Внучка сержанта рассказывает, что потрет сержанта всегда висел в доме. Сейчас останки передали семье. Его похоронили рядом с отцом и матерью.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре планируют создать Аллею славы выдающихся инженеров.