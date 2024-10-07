Вновь отрастил кудряшки: в Самаре прошло предварительное слушание по делу певца Шарлота

В понедельник, 7 октября 2024 года, в Самарском областном суде состоялось предварительное слушание по делу певца Шарлота*, которого обвиняют по четырем уголовным статьям. Артиста доставили в суд в наручниках. Кудряшки, которые он ранее сбрил в СИЗО, уже отросли. Молодой человек был в довольно хорошем расположении духа.
На заседание пришел отец Шарлота, однако его, как и журналистов, в зал суда не пустили. Известно, что на предварительном слушании рассматривали ходатайство о передаче дела в прокуратуру, но его отклонили. Заседание перенесли на пятницу.
— 18 октября состоится открытое слушание с приглашенными свидетелями. В качестве свидетелей должны выступить учителя Шарлота, его девушка, с которой он был в Армении в момент совершения преступлений, а также приглашенный священнослужитель, — передает из суда корреспондент «КП-Самара».
Напомним, Шарлота задержали в конце 2023 года, когда он вернулся из-за границы на родину. Поводом стали его публикации в сети. Певец записал на видео, как сжигает свой российский паспорт, поет оскорбительные речевки в адрес русских, прибивает к дереву портрет патриарха Кирилла, распятие и военный билет. Также он уничтожил георгиевскую ленточку, сложенную в виде буквы Z.
Шарлота обвиняют по четырем статьям: реабилитация нацизма, оскорбление чувств верующих, уничтожение документа и разжигание ненависти либо вражды. Ему может грозить реальный срок лишения свободы.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов.