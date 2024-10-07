Вновь отрастил кудряшки: в Самаре прошло предварительное слушание по делу певца Шарлота

В понедельник, 7 октября 2024 года, в Самарском областном суде состоялось предварительное слушание по делу певца Шарлота*, которого обвиняют по четырем уголовным статьям. Артиста доставили в суд в наручниках. Кудряшки, которые он ранее сбрил в СИЗО, уже отросли. Молодой человек был в довольно хорошем расположении духа.