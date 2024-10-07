Свыше двух тысяч человек на Дворцовой площади поздравили Путина с Днем рождения

В центре города собрались представители «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». Участники прошли шествием через Триумфальную арку с патриотическими плакатами. «В России проведен один из лучших чемпионатов мира в истории футбола», — такое утверждение разместили на одном из них.
Далее участники, преимущественно молодежь, выстроились на Дворцовой площади во фразу «С Днем рождения, президент». У каждого в руках были небольшие полотна ткани белого, синего и красного цветов, поэтому поздравление повторяло российский триколор.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей новых регионов России с Днем воссоединения с государством.