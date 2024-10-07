Дождь и похолодание обещают синоптики в Волгоградской области

Осень балует жителей Волгоградской области теплыми деньками. Однако согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе температура будет плавно снижаться. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Гидрометцентра, 8 октября ожидается +10…+15 градусов ночью и +17…+22 в дневное время.