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Дождь и похолодание обещают синоптики в Волгоградской области

В Волгоградской области 8 октября будет гроза.

Сейчас в Олбани: +16° 5 м/с 82% 749 мм рт. ст. +13°

Осень балует жителей Волгоградской области теплыми деньками. Однако согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе температура будет плавно снижаться. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Гидрометцентра, 8 октября ожидается +10…+15 градусов ночью и +17…+22 в дневное время.

— Ночью местами небольшой дождь. Утром и днем кратковременный дождь, местами гроза, — предупредили в ЦГМС.

Ветер южный и юго-западный, порывы при грозах достигнут 15−20 метров в секунду. В Волгограде во вторник ночью обещают +12…+14 тепла, днем +19…+21 градусов.