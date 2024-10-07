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Мэра Набережных Челнов возмутили жалобы населения на включенное отопление

Он недоумевает, может ли при +5 градусах быть жарко.

Источник: Комсомольская правда

Мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева возмутили жалобы населения на включенное отопление. Эта тема была обсуждена на утреннем совещании.

Ранее в администрацию пришло много жалоб из-за жары в домах. Граждане были недовольны включением отопления. Магдеев недоумевает, может ли при +5 градусах быть жарко. Он добавил, что бетонные дома не прогреваются сразу. В связи с этим было принято решение о запуске тепла.

Как отметил мэр города, многим тепло необходимо. Отопление включено во всех 1 731 объектах Набережных Челнов. Градоначальник поручил следить, чтобы без отопления не оставался ни один объект.

Напомним, 7 октября в Казани стартовал отопительный сезон. В течение двух недель тепло придет во все дома города.

ЖКХ