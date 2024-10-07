Депутат Останина считает, что институт семьи в России находится под угрозой

«Чтобы вести такой курс, надо быть идеальным в семье, не просто уметь ее построить, а всю жизнь умело и мудро вести ее за собой, что слово “семьеведение” и подразумевает. Дети пример должны брать по замыслу курса с такого семьеведа. Не каждый классный руководитель, впрочем, как и не каждый учитель, или любой человек может вести подобный курс в силу своей личной жизни и своего видения семьи, которой зачастую у самого нет или она не идеальна», — комментирует учитель (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала сохранены. — «Газета.Ru»).