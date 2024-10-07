«Не явились по распределению или были уволены за прогулы». Пять целевиков заплатят за неотработку более 69 тысяч рублей в Беларуси

После целевой подготовки пять выпускников получили иски за неотработку в Октябрьском районе, сообщили в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Так, с начала 2024-го к пяти выпускникам были предъявлены иски на сумму более 69 тысяч белорусских рублей. Основаниями для предъявления таких требований стали неявка специалистов-целевиков на работу по распределению, а также увольнение приступивших к труду выпускников за прогулы.
Например, житель Октябрьского района обучался в Белорусском государственном аграрном техуниверситет по договору о целевой подготовке специалиста. После окончания учебного заведения молодой человек был направлен на работу в агропредприятие со сроком отработки 5 лет. Однако спустя год работы выпускник был уволен за прогулы. Расходы за время его обучения в учреждении образования превысили 27 тысяч белрублей, которые суд в полном объеме взыскал по иску, предъявленному прокурором.
Еще за неотработку наказали выпускника Октябрьского государственного колледжа, который был направлен для трудоустройства в сельхозпредприятие Светлогорского района в качестве тракториста-машиниста, а был уволен за прогулы. Ему выставили иск на 10 тысяч белрублей.
— Решения суда вступили в законную силу, — прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, что в Беларуси специалист, не отработавший установленный срок обязательной отработки, обязан возместить в республиканский и или местный бюджеты средства, которые государство затратило на его подготовку.
А мы ранее рассказывали, что в Беларуси уголовное дело грозит 200 молодым специалистам, не отработавшим распределение: «Распределиться по специальности и ни дня не работать».
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