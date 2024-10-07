«Не явились по распределению или были уволены за прогулы». Пять целевиков заплатят за неотработку более 69 тысяч рублей в Беларуси

Например, житель Октябрьского района обучался в Белорусском государственном аграрном техуниверситет по договору о целевой подготовке специалиста. После окончания учебного заведения молодой человек был направлен на работу в агропредприятие со сроком отработки 5 лет. Однако спустя год работы выпускник был уволен за прогулы. Расходы за время его обучения в учреждении образования превысили 27 тысяч белрублей, которые суд в полном объеме взыскал по иску, предъявленному прокурором.