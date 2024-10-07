Все три имущественных налога в Беларуси в 2025 году вырастут на уровень инфляции

Ставки всех трех имущественных налогов в Беларуси в 2025 году, которые уплачивают большинство граждан, вырастут на уровень инфляции. Об этом в интервью БелТА сообщила член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Беларуси Наталья Кулешова.
«Ставки земельного налога, налога на недвижимость, экологического налога, подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах будут проиндексированы на прогнозный среднегодовой уровень инфляции в 2025 году», — отметила депутат.
Что касается величины прогнозных параметров инфляции, то президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября 2024 года подписал указ, которым утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2025 год. Для Нацбанка и правительства страны поставлена задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 5% (здесь подробнее).
Кстати, налог на первую квартиру может вырасти на 5% в Беларуси с 2025 года (подробнее здесь). Транспортный налог могут повысить в Беларуси в 2025 году (здесь подробнее).