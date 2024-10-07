Отец форварда «Авангарда» Николишин рассказал о его возможном уходе

Андрей Николишин, отец форварда омского «Авангарда» Ивана Николишина, прокомментировал слухи о скором уходе сына из омской команды.
Ранее появилась информация о том, что клуб хочет обменять игрока.
В нынешнем сезоне нападающий набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «минус 2» в 11 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и среднем игровом времени 13:28.
Информацию о том, что планы по обмену форварда действительно есть, подтвердил Андрей Николишин.
«Сказали, что его будут менять, ищут обмен, недовольны его игрой. Наверное, я соглашусь, что его игра в этом сезоне оставляет желать лучшего в первых матчах. Поэтому клуб решил его обменять. Насколько мне известно, тренер говорит, что Иван ему нужен, что он на него рассчитывает, а менеджмент говорит, что мы его меняем», — рассказал он в интервью ресурсу Sports.ru.