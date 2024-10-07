В Сибае мужчина едва не погиб в перевернувшемся авто

Сегодня, 7 октября, в башкирском городе Сибае в ДТП едва не погиб мужчина. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Авария случилась на улице Индустриальное шоссе. Согласно предварительной информации, Lada Granta, за рулем которой был 41-летний водитель, попала в кювет и перевернулась. Прибывшие на место ЧП спасатели Госкомитета по ЧС стабилизировали авто и транспортировали пострадавшего до кареты скорой помощи. Причина происшествия в настоящее время устанавливается.
— Будьте внимательны и осторожны на дороге! — призвали в ГК ЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.