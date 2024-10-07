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В Сибае мужчина едва не погиб в перевернувшемся авто

Житель Башкирии пострадал в перевернувшейся Lada Granta.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 октября, в башкирском городе Сибае в ДТП едва не погиб мужчина. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась на улице Индустриальное шоссе. Согласно предварительной информации, Lada Granta, за рулем которой был 41-летний водитель, попала в кювет и перевернулась. Прибывшие на место ЧП спасатели Госкомитета по ЧС стабилизировали авто и транспортировали пострадавшего до кареты скорой помощи. Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

— Будьте внимательны и осторожны на дороге! — призвали в ГК ЧС.

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