В Сибае мужчина едва не погиб в перевернувшемся авто

Авария случилась на улице Индустриальное шоссе. Согласно предварительной информации, Lada Granta, за рулем которой был 41-летний водитель, попала в кювет и перевернулась. Прибывшие на место ЧП спасатели Госкомитета по ЧС стабилизировали авто и транспортировали пострадавшего до кареты скорой помощи. Причина происшествия в настоящее время устанавливается.