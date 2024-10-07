Жительница Башкирии вместе с маленьким внуком приняла участие в шоу «Поле чудес». Мальчик растрогал Якубовича и прочел ему стих

Когда Ильназ вернулся обратно к бабушке, ей удалось угадать три буквы загаданного слова. За это ей вынесли две шкатулки, в одной из которых лежали деньги — выбирать, в какой именно, женщина отправила своего внука, и он указал на шкатулку с призом. К сожалению, разгадать слово Риме не удалось — в суперигру она не прошла.