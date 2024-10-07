Жительница Башкирии вместе с маленьким внуком приняла участие в шоу «Поле чудес». Мальчик растрогал Якубовича и прочел ему стих

В минувшую пятницу, 4 октября, в эфире Первого канала вышел очередной выпуск шоу «Поле чудес». Среди участников передачи оказалась жительница Чишминского района Башкирии Рима Ахметшина. Она пришла вместе с маленьким внуком Ильназом. Мальчик был одет в военную форму.
Ведущий программа Леонид Якубович подозвал ребенка к себе и спросил у него, как так вышло, что ребенок уже попал в морскую пехоту. Мальчик ответил: «Просто брат погиб, пехотинец». В этот момент к глазам Ильназа подступили слезы. Якубович пожал ему руку.
Как пояснила бабушка мальчика, братом он назвал своего дядю — Даниса, который погиб в ходе специальной военной операции. Ведущий принес соболезнования семьи военнослужащего. После этого он спросил Ильназа, кто лучше готовит — мама или бабушка. Тот ответил, что бабушка — и вкуснее всего у нее получается делать «сосиску в тесте».
Затем ребенок прочел в студии «Поля чудес» стихотворение:
Здравствуй, дядя Якубович,
Ехал я издалека — из Чишминского района,
Чтоб удачу попытать.
Только, чур, ты в черный ящик не ложи кокос и мячик.
Ты на полюшке чудес просто чудо сотвори.
И ключи тайно положи.
Очень надо позарез:
Буду выбирать невесту.
Среди садовских принцесс.
Когда Ильназ вернулся обратно к бабушке, ей удалось угадать три буквы загаданного слова. За это ей вынесли две шкатулки, в одной из которых лежали деньги — выбирать, в какой именно, женщина отправила своего внука, и он указал на шкатулку с призом. К сожалению, разгадать слово Риме не удалось — в суперигру она не прошла.
Мы нашли информацию о дяде маленького Ильназа — Данисе. Как выяснилось, после окончания Башкирского агропромышленного колледжа в Чишминском районе по специальности автомеханика молодой человек прошел срочную службу. В 2020 году он заключил двухлетний контракт с Минобороны. Служил в должности пулеметчика отделения морской пехоты. В июне 2022 году парня направили в зону специальной военной операции. 5-го числа он погиб. Ему был всего двадцать один год. Похоронили Даниса 18 июня. Его посмертно наградили Орденом Мужества.