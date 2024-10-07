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Жительница Башкирии вместе с маленьким внуком приняла участие в шоу «Поле чудес». Мальчик растрогал Якубовича и прочел ему стих

Мальчик из Башкирии пришел на «Поле чудес» и растрогал Якубовича.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую пятницу, 4 октября, в эфире Первого канала вышел очередной выпуск шоу «Поле чудес». Среди участников передачи оказалась жительница Чишминского района Башкирии Рима Ахметшина. Она пришла вместе с маленьким внуком Ильназом. Мальчик был одет в военную форму.

Ведущий программа Леонид Якубович подозвал ребенка к себе и спросил у него, как так вышло, что ребенок уже попал в морскую пехоту. Мальчик ответил: «Просто брат погиб, пехотинец». В этот момент к глазам Ильназа подступили слезы. Якубович пожал ему руку.

Кадр видео: «Поле чудес», «Первый канал»

Как пояснила бабушка мальчика, братом он назвал своего дядю — Даниса, который погиб в ходе специальной военной операции. Ведущий принес соболезнования семьи военнослужащего. После этого он спросил Ильназа, кто лучше готовит — мама или бабушка. Тот ответил, что бабушка — и вкуснее всего у нее получается делать «сосиску в тесте».

Бабушка Ильназа. Кадр видео: «Поле чудес», «Первый канал»

Затем ребенок прочел в студии «Поля чудес» стихотворение:

Здравствуй, дядя Якубович,

Ехал я издалека — из Чишминского района,

Чтоб удачу попытать.

Только, чур, ты в черный ящик не ложи кокос и мячик.

Ты на полюшке чудес просто чудо сотвори.

И ключи тайно положи.

Очень надо позарез:

Буду выбирать невесту.

Среди садовских принцесс.

Когда Ильназ вернулся обратно к бабушке, ей удалось угадать три буквы загаданного слова. За это ей вынесли две шкатулки, в одной из которых лежали деньги — выбирать, в какой именно, женщина отправила своего внука, и он указал на шкатулку с призом. К сожалению, разгадать слово Риме не удалось — в суперигру она не прошла.

Мы нашли информацию о дяде маленького Ильназа — Данисе. Как выяснилось, после окончания Башкирского агропромышленного колледжа в Чишминском районе по специальности автомеханика молодой человек прошел срочную службу. В 2020 году он заключил двухлетний контракт с Минобороны. Служил в должности пулеметчика отделения морской пехоты. В июне 2022 году парня направили в зону специальной военной операции. 5-го числа он погиб. Ему был всего двадцать один год. Похоронили Даниса 18 июня. Его посмертно наградили Орденом Мужества.