Во время саммита БРИКС закроют нацбиблиотеку Татарстана

«Друзья, сообщаем вам, что с 21 по 24 октября 2024 года библиотека будет недоступна для посетителей и выдачи книг. Это связано с необходимостью обеспечить повышенные меры безопасности в связи с подготовкой и проведением XVI саммита БРИКС», — говорится в сообщении.