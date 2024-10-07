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Во время саммита БРИКС закроют нацбиблиотеку Татарстана

Сроки возврата книг будут продлены.

Источник: Аргументы и факты

В период с 21 по 24 октября 2024 года Национальная библиотека Татарстана будет временно закрыта в связи с проведением саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщается на официальной странице библиотеки во «ВКонтакте».

«Друзья, сообщаем вам, что с 21 по 24 октября 2024 года библиотека будет недоступна для посетителей и выдачи книг. Это связано с необходимостью обеспечить повышенные меры безопасности в связи с подготовкой и проведением XVI саммита БРИКС», — говорится в сообщении.

После завершения саммита, с 25 октября, библиотека возобновит свою работу в обычном режиме. Сроки возврата книг будут продлены.

Напомним, дом Каретникова на улице Баумана в Казани выставят на торги за один рубль.

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