Во время саммита БРИКС закроют нацбиблиотеку Татарстана

В период с 21 по 24 октября 2024 года Национальная библиотека Татарстана будет временно закрыта в связи с проведением саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщается на официальной странице библиотеки во «ВКонтакте».
«Друзья, сообщаем вам, что с 21 по 24 октября 2024 года библиотека будет недоступна для посетителей и выдачи книг. Это связано с необходимостью обеспечить повышенные меры безопасности в связи с подготовкой и проведением XVI саммита БРИКС», — говорится в сообщении.
После завершения саммита, с 25 октября, библиотека возобновит свою работу в обычном режиме. Сроки возврата книг будут продлены.
Напомним, дом Каретникова на улице Баумана в Казани выставят на торги за один рубль.