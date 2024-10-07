На этой неделе в Перми откроют три мобильных пункта вакцинации

Также 11 и 12 октября с 12.00 до 14.00 часов мобильный пункт вакцинации откроется в ТРК «СПЕШИLOVE» на улице Спешилова, 114 (1 этаж). В наличии вакцина от гриппа, пневмококковой инфекции и гепатита В.
Еще один мобильный пункт вакцинации будет расположен в здании на улице Пушкина, 104 возле Центрального рынка. Он будет работать 11 и 12 октября с 11.00 до 14.00. В наличии вакцина от гриппа и пневмококковой инфекции.
Напомним, сделать прививку от гриппа могут все желающие старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.