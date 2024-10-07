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На этой неделе в Перми откроют три мобильных пункта вакцинации

На этой неделе в Перми продолжат работать три мобильных пункта вакцинации. Как сообщает краевой Минздрав, 8 и 10 октября с 11.00 до 18.00 прививку от гриппа пермяки смогут поставить на втором этаже ТЦ «Знание» на улице Крупской, 42.

Источник: Комсомольская правда

Также 11 и 12 октября с 12.00 до 14.00 часов мобильный пункт вакцинации откроется в ТРК «СПЕШИLOVE» на улице Спешилова, 114 (1 этаж). В наличии вакцина от гриппа, пневмококковой инфекции и гепатита В.

Еще один мобильный пункт вакцинации будет расположен в здании на улице Пушкина, 104 возле Центрального рынка. Он будет работать 11 и 12 октября с 11.00 до 14.00. В наличии вакцина от гриппа и пневмококковой инфекции.

Напомним, сделать прививку от гриппа могут все желающие старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

здоровье